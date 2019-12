Baby Yoda fa casini a Jurassic Park: ecco l'esilarante video-parodia

Fin da quando è apparso per la prima volta in The Mandalorian, l'Internet tutta si è innamorata di Baby Yoda, che è diventato in breve tempo il nuovo fenomeno del momento. Era solo questione di tempo dunque prima che lo vedessimo in diverse parodie e mashup vari, talvolta davvero esilaranti.

È il caso ad esempio di questo nuovo video, che raffigura il nostro eroe in Jurassic Park. Il canale YouTube Adventure Collectibles ha infatti preso la scena di Baby Yoda che preme un pulsante, e l'ha inserita all'interno del celebre momento del film in cui Hammond decide di disattivare tutti i sistemi di sicurezza.

Sembra proprio che Baby Yoda non sia d'accordo con la decisione però, e preme nuovamente il pulsante per riattivarli, per la disperazione di Samuel L. Jackson. Guardatelo perché è un video che merita davvero.

Per la verità non sappiamo molto del personaggio, ma Jon Favreau ha suggerito che impareremo a conoscerlo meglio con il proseguire di The Mandalorian. Quel che è certo è che già così, Baby Yoda ha fatto innamorare tutti, e ora ci sta facendo anche fare qualche bella risata.

Il prossimo episodio di The Mandalorian arriva proprio a ridosso di Star Wars Episodio IX. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra recensione del sesto episodio di The Mandalorian.