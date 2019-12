Baby Yoda in Clerks? Kevin Smith condivide il meme di questo strambo crossover

Baby Yoda che si trova nel negozio del celebre film di culto Clerks? "Ma che cos'è questo, un episodio crossover?", si chiederebbe un certo Mr. Peanutbutter. In realtà, ci stiamo riferendo al meme condiviso da Kevin Smith, in cui l'universo di The Mandalorian si fonde con quello del lungometraggio che ha lanciato la sua carriera.

Si sa che Smith è un grande fan di Star Wars e di recente ha avuto anche il suo cameo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, quindi non dovrebbe sorprendere quanto l'immagine abbia catturato la sua attenzione, al punto che il regista l'ha riproposta sul proprio profilo Instagram.



Nel meme, che trovate in calce all'articolo, viene ripresa una scena di Clerks in cui Randall (Jeff Anderson) vende delle sigarette a un bambino senza farci attenzione. L'episodio sarà poi causa di guai per Dante (Brian O'Halloran), che in quei momenti era stato sostituito dall'amico. In questo caso, l'adorabile creatura introdotta nel live-action ideato da Jon Favreau, prende il posto del bambino, paga e ottiene le sue sigarette, senza che Randall si renda conto di chi abbia di fronte.



Così, mentre Baby Yoda sembra onnipresente, Favreau ha annunciato il periodo d'uscita della seconda stagione di The Mandalorian, che ricordiamo debutterà in Italia con in lancio di Disney+ il 31 marzo 2020.

Intanto, la prima stagione si è conclusa e per maggiori informazioni vi rimandiamo a tutto ciò che c'è da sapere sul season finale di The Mandalorian.