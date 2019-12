Baby Yoda combatte Darth Sidious in questo esilarante rifacimento di La Vendetta dei Sith

Chi stesse già seguendo The Mandalorian, ha già assistito al reveal di uno dei personaggi che è entrato da subito nei cuori degli appassionati della saga di Star Wars. Parliamo ovviamente di Baby Yoda, che ha "bucato lo schermo" nella serie TV di Jon Favreau, divenendo in breve tempo l'idolo di tutti.

Il perché è piuttosto ovvio: è un personaggio tenero e carino (e commercializzabile, aggiungeremmo noi. Preparatevi ad un'invasione di merchandising a tema), ma dietro la sua apparenza così innocente potrebbe nascondersi ben altro, vista la specie d'appartenenza.

Così, come vi abbiamo raccontato, internet è impazzito dopo aver fatto la sua conoscenza, ed ha anche ideato diversi meme su Baby Yoda divenuti anche piuttosto virali. La creatività del popolo del web però si sa, è praticamente infinita, ed ecco dunque un ulteriore esempio di come il troppo tempo libero possa generare capolavori.

Qualcuno ha infatti sostituito il personaggio di Yoda con quello di Baby Yoda, nel celebre duello tra il Maestro Jedi e Darth Sidious in Star Wars: La Vendetta dei Sith. Nel video si vede Baby Yoda brandire una spada laser verde, che siamo sicuri sia una scena che i fan di The Mandalorian hanno iniziato a sognare dal primo fotogramma in cui hanno visto il personaggio.

Potete trovare il video in cima alla news. Se volete approfondire sulla serie invece, date un'occhiata alla recensione del quarto episodio di The Mandalorian.