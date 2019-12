Baby Yoda compare anche sugli avvisi stradali... con uno spoiler di The Mandalorian

Baby Yoda è l'indiscussa star di questo fine 2019. In Italia The Mandalorian non è ancora arrivata, visto che Disney+ sarà disponibile nel nostro territorio soltanto in primavera, ma non è certamente passato inosservato. Così come in tutto il resto del mondo il personaggio spopola online e ora anche sugli avvisi stradali.

Nel Tennessee un avviso di sicurezza utilizza proprio Baby Yoda per attirare l'attenzione dei conducenti in autostrada e trasmettere alcune linee guida.

A Nashville un cartello controllato dal Dipartimento dei Trasporti del Tennessee, sull'austostrada 65, recita:"Baby Yoda usa la Forza e un seggiolino per auto", ricordando agli autisti che i bambini devono essere sempre legati in modo sicuro all'interno del veicolo.



Si tratta tuttavia di uno spoiler per quanto riguarda The Mandalorian, visto che la prima volta che Baby Yoda usa la Forza non è certamente nelle battute iniziali dello show, e ha creato non pochi problemi. In ogni caso si tratta di un escamotage divertente da parte del Dipartimento dei Trasporti del Tennessee nel corso di queste lunghe festività natalizie.

Non si tratta nemmeno della prima volta, visto che nello stesso tratto in passato si poteva leggere la scritta:"Bere e guidare è il percorso verso il Lato Oscuro". Baby Yoda, soprannominato in questo modo per la somiglianza con il famoso maestro Jedi, ma definito ufficialmente 'Il Bambino', ha ispirato una grande quantità di meme e gif nell'ultimo periodo, tanto da far dire a Bob Iger:"La portata della reazione è probabilmente oltre le mie aspettative, con ampio margine".

Baby Yoda è diventato anche un cocktail, come si vede nella foto condivisa da Pedro Pascal. Si tratta di un Natale all'insegna di Baby Yoda e The Mandalorian.