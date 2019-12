Baby Yoda continua a rubare la scena: adesso è... in una sitcom anni '80

Non si placa la febbre dei meme ispirati al personaggio finora più amato di Star Wars: The Mandalorian. Dopo aver visto, tra le tante immagini che inondano il web, Baby Yoda sorseggiare la zuppa, la fantasia di un fan ha trasportato l'iconica creatura direttamente negli anni Ottanta, rendendola protagonista di una sitcom.

Gareth Wood, un utente Facebook, ha immaginato il Mandaloriano e Baby Yoda come i due protagonisti di una sitcom, utilizzando spezzoni di The Mandalorian per montare un'ipotetica sigla di apertura dello show, con tanto di musica appropriata. Inutile dire che il risultato è esilarante, e i fan che ormai non possono più fare a meno della versione infantile del saggio maestro Jedi apprezzeranno sicuramente anche questo video.

Il quarto episodio di Star Wars: The Mandalorian, in streaming su Disney+ dallo scorso venerdì, è stato diretto da Bryce Dallas Howard, che ha anche condiviso una foto di backstage. La figlia d'arte ha commentato così la sua esperienza: "Essere un regista, essere parte di The Mandalorian, è stato un sogno diventato realtà su così tanti livelli. Jon Favreau è un cineasta brillante, ma un mentore anche migliore - vuole solo condividere l'eccitazione e la passione per il cinema e ciò che permette di fare. Le cose che ho imparato da Jon Favreau girando The Mandalorian sono completamente applicabili anche a un documentario."

Il prossimo episodio di The Mandalorian, il quinto, sarà in streaming su Disney+ da venerdì 6 dicembre. La nuova piattaforma streaming debutterà in Italia il 31 marzo 2020.