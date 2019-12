Un baby Yoda d'eccezionale dolcezza e coraggio nel finale di The Mandalorian

La notizia della data d'uscita di The Mandalorian 2 è arrivata a poche ore dalla messa in onda dal primo finale di stagione e com'è noto, oltre che all'amore dei fan per la saga lucasiana, Jon Favreau deve il successo della serie soprattutto al piccolo baby Yoda, che con un ultimo colpo di coda conquisterà persino i più scettici

Se non volete anticipazioni o spoiler su ciò che succederà in Redemption, vi sconsigliamo di proseguire.

Nella 1x07 di The Mandalorian avevamo lasciato il cucciolo d'alieno nelle mani delle guardie imperiali e in procinto di essere consegnato al Moff Gideon (Giancarlo Esposito), ma fortunatamente nell'ottavo episodio interverrà in suo soccorso IG-11, il droide doppiato da Taika Waititi.

I due sfrecceranno quindi sulle dune del pianeta Navarro per raggiungere Mando, Cara Dune e Greef Karga, che hanno disperatamente bisogno d'aiuto.

Il modo più semplice e veloce per raggiungerli? Montare in sella ad una Speeder Bike! Ecco allora che, con un'aria da duri degna dei migliori centauri visti sul grande e piccolo schermo, l'improbabile duo parte a tutta velocità per salvare i compagni d'avventura:di seguito troverete troverete il dettaglio di un felicissimo baby Yoda ch,e tenuto ben stretto dal droide, si gode l'adrenalinica esperienza tra risate ed occhi sognanti.

Per maggiori dettagli sul season finale di The Mandalorian, ammirate la lightsaber di Gideon e addentratevi nel passato di Mando insieme a noi.