Baby Yoda incontra George Lucas in una foto dal set di The Mandalorian

Non è un mistero che George Lucas abbia sempre tenuto in grossa considerazione l'aspetto merchandising: l'abbiamo visto con gli Ewok nella prima trilogia così come con esperimenti mal riusciti come Jar Jar Blinks. Non c'è dubbio, dunque, che anche The Mandalorian abbia soddisfatto le aspettative del creatore dell'universo di Star Wars.

Il Baby Yoda visto in The Mandalorian è infatti una delle più devastanti macchine da gadget che si siano mai viste nella galassia lontana lontana, della quale è diventato nel giro di una sola stagione uno dei personaggi più iconici (o comunque sicuramente il più iconico della serie di cui fa parte, non c'è Pedro Pascal che tenga).

Finalmente, dunque, è avvenuto il grande incontro: grazie a una foto postata su Instagram dall'account ufficiale di Jon Favreau possiamo infatti vedere The Child in mano a colui che ha creato uno degli universi cinematografici più redditizi di sempre. Non sappiamo come sia andato l'incontro e cosa si siano detti i due, ma la faccia di George Lucas sembra proprio quella di un padre intento a cullare amorevolmente l'ultimo arrivato in famiglia.

Attenti, però: Taika Waititi ha ricordato ancora una volta ai fan di The Mandalorian di non chiamarlo Baby Yoda! Un'altra attrice dello show, intanto, ha ammesso di aver avuto difficoltà a trattenersi dall'abbracciare The Child sul set di The Mandalorian.