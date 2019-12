Baby Yoda invade anche Star Wars Legion e Warhammer 40K

Baby Yoda ha rubato la scena in The Mandalorian, ma anche il cuore agli appassionati della saga di Star Wars, che hanno visto nel personaggio qualcosa di speciale. Sarà la tenerezza, sarà l'appartenenza alla specie del più grande Maestro Jedi, sarà quel che volete, ma il personaggio del momento è senza dubbio lui.

Così, dopo le decine di meme su Baby Yoda di cui è pieno internet, e dopo aver visto Baby Yoda combattere contro Darth Sidious in un esilarante rifacimento di Star Wars: la Vendetta dei Cloni, ecco che il personaggio ha invaso anche il terreno delle miniature e dei giochi da tavolo.

Un fan ha infatti realizzato la sua minifigure da utilizzare in Star Wars: Legion o Warhammer 40K. Ovviamente si tratta di un prodotto non ufficiale, dato che attualmente non c'è merchandising dedicato a Baby Yoda (ma aspettatevene a frotte in futuro). Non viene dunque da Fantasy Flight Games, Disney o Games Workshop, ma è stato realizzato da Skull Forge Studios e stampata in 3D sa una compagnia chiamata ShapeWays.

La miniatura vede il personaggio sul suo veicolo fluttuante, le sue dimensioni in scala sono tra 1:46 e 1:48, e se voleste ordinarla costa 11.50 dollari. Insomma, se volete aggiungere Baby Yoda alla vostra collezione di miniature, e non vi va di aspettare un'eventuale forma originale, adesso sapete come fare.