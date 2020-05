Baby Yoda parodia, e se crescendo diventasse un teenager insopportabile?

L'adolescenza è un brutto affare per i genitori: vedere quella creaturina che fino al giorno prima andava avanti a pannolini e biberon cominciare a ribellarsi e rispondere male è un'esperienza traumatica per molti. Anche il protagonista di The Mandalorian, dunque, farebbe bene a stare attento: Baby Yoda non resterà 'The Child' per sempre.

Eh già, a meno di non optare per una soluzione alla Maggie Simpson anche l'adorabile esserino visto nella prima stagione della serie con Pedro Pascal è destinato a crescere, ma come andranno le cose quando avrà finalmente qualche primavera in più sulle spalle?

Secondo gli autori di un video parodia le cose potrebbero mettersi in maniera molto simile a quanto visto con Groot nella scena post-credit di Guardiani della Galassia vol.2: nel video, impostato come una classica sit-com con tanto di risate di sottofondo, Baby Yoda diventa un teenager ribelle ed insopportabile, pronto ad utilizzare la Forza per zittire il suo padre adottivo.

Ciuffo emo, irascibilità perenne, una rumorosissima band metal chiamata Sith Order: per il povero Mando l'adolescenza di Baby Yoda sembra diventare un problema ben più grosso delle truppe superstiti dell'Impero! Speriamo per la sua salute mentale che le cose non siano destinate ad evolvere davvero in questo modo.

Jon Favreau si è recentemente espresso proprio sull'aspetto di Baby Yoda, mentre Pedro Pascal ha dichiarato di aver sempre avuto sensazioni positive riguardo al successo di The Mandalorian.