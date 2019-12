Baby Yoda è il peluche più venduto su Amazon, mesi prima del suo arrivo

La febbre di Baby Yoda è sempre altissima: non passa giorno senza che esca un nuovo meme (virale, inutile dirlo) sul personaggio lanciato da Star Wars: The Mandalorian, o che lo si ritrovi sul finestrino di un'auto o su un albero di Natale. The Child - questo è il nome con cui è conosciuto nel live action - ha conquistato anche un curioso record.

Il Baby Yoda della Mattel è infatti il prodotto più venduto su Amazon nella categoria giocattoli di peluche. Eppure chi lo compra dovrà aspettare ancora diversi mesi prima di averlo a casa. Il pupazzo è infatti disponibile per il pre-ordine, ma non arriverà in tempo per Natale. Secondo la Mattel, i primi ordini saranno spediti soltanto a metà febbraio, mentre ShopDisney.com afferma che saranno disponibili entro il 1° aprile e Amazon parla addirittura del 25 maggio.

Secondo la classifica di Amazon, al quarto posto della speciale classifica c'è ancora un Baby Yoda, il peluche parlante a batteria della Hasbro, che però al momento non è disponibile in pre-ordine. Un altro giocattolo di Mattel, il tenero esserino verde in quella sorta di culla vista in The Mandalorian, è al secondo posto nella categoria giochi e giocattoli, mentre la versione Funko Pop! in vinile è all'ottavo posto.

Altri articoli "griffati" Baby Yoda saranno lanciati nei prossimi mesi, afferma Hasbro. Il ritardo nella produzione e nella consegna dei giocattoli è dovuto al fatto che Jon Favreau voleva evitare ogni rischio di spoiler relativo a The Mandalorian. La popolarità del personaggio è stata però travolgente, e di conseguenza bisognerà aspettare con molta pazienza.

Mentre Star Wars: The Mandalorian si avvia alla conclusione, intanto, chi ha già visto il settimo episodio sa che una teoria su Baby Yoda è stata ridimensionata.