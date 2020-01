Il 'Baby Yoda di Rubik': il piccoletto verde ricreato col celebre rompicapo anni '80

Nella cultura pop la linea che separa fan, cinema e, sempre più spesso, gadget e live action è così sottile da essere quasi inesistente, soprattutto quando si parla di anni '80: dalla passione di Steven Brundage per l'universo di Star Wars e il cubo di Rubik nasce l'insolito mosaico con protagonista Baby Yoda.

L'artista, ben noto per le sue peculiari performance (potete trovarne numerose sul su sito ufficiale) stavolta si è cimentato in un nuovo progetto la cui cura nei dettagli è sfociata in un gigantesco ritratto del piccoletto verde, che ha ormai pienamente rivendicato il suo posto tra le mascotte lucasiane al fianco di R2-D2 e BB-8.

Nei post in calce potete trovare in dettaglio l'intero processo creativo: con una speciale sequenza in time-lapse il primo video ci mostra i numerosi e laboriosi passaggi impiegati nella realizzazione, mentre nel secondo vengono ripresi gli ultimi secondi e il "twist" decisivo che completerà il ritratto: quanto tempo pensate ci sarà voluto?

Non c'è che dire, "nel giovane Brundage la Forza possente è", ma questo è solo l'ultimo dei numerosi tributio all'alieno, soprattutto dopo la fine della prima stagione di The Mandalorian, che non ritornerà prima del prossimo autunno insieme alle serie più attese del 2020: passate dalla rappresentazione a fumetti di Mando e dal meme con IG-11 e Anakin per altre stravaganti curiosità.