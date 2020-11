Baby Yoda è nello spazio insieme agli astronauti della missione SpaceX!

Baby Yoda, l'amato personaggio di Star Wars: The Mandalorian, si è unito ai quattro astronauti a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon "Resilience" quando si sono lanciati nello spazio domenica dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Come mostrato in un live streaming dalla NASA/SpaceX, i membri dell'equipaggio, gli astronauti della NASA Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins e l'astronauta della JAXA Soichi Noguchi, erano seduti all'interno dell'astronave mentre un peluche di Baby Yoda galleggiava intorno a loro.



"All'interno della cabina, abbiamo quattro astronauti - cinque in realtà, abbiamo Baby Yoda a bordo, che sta cercando di prendere posto in questo momento", ha scherzato Leah Cheshier, specialista in comunicazioni della NASA, durante il live streaming. "Baby Yoda sta cercando di pilotare il veicolo."



Baby Yoda è a bordo della missione per fungere da indicatore di gravità zero dell'equipaggio, come ha riferito USA Today.

Ciò significa che una volta che il peluche inizia a galleggiare, i passeggeri sapranno che il veicolo spaziale ha raggiunto la gravità zero o uno stato di assenza di gravità.



L'equipaggio dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale in 25 ore e rimanere lassù per sei mesi insieme alla piccola mascotte. Secondo l'Associated Press, l'equipaggio ha chiamato la loro capsula Dragon "Resilience" a causa delle sfide che il 2020 ha comportato per tutta la popolazione del mondo.



“È stato un anno difficile per tutti per tanti motivi diversi. Ci siamo sentiti come se il nome del nostro veicolo potesse dare un po' di speranza, un po' di ispirazione, mettere un sorriso sul volto delle persone, allora questo è sicuramente quello che volevamo fare", ha detto Hopkins, comandante per la missione. Sicuramente la presenza di Baby Yoda nello spazio farà sorridere molti fan.



The Child è solo l'ultimo di una lunga tradizione di utilizzo di giocattoli come indicatore di gravità zero, il razzo russo Soyuz TMA-17M, lanciato nel luglio 2015, utilizzava un peluche di R2-D2 come indicatore di gravità zero.



Baby Yoda è stato al centro di molte polemiche dopo l'uscita del secondo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, Zach Braff ha preso le sue difese su Twitter anche se il terzo episodio ha definitivamente scacciato le polemiche su The Child.