Baby Yoda spopola sui social e doppia i candidati democratici alla presidenza USA

Con l'uscita del quarto episodio di The Mandalorian, nuova serie Star Wars targata Disney+, continua a crescere anche il successo virale dell'irresistibile Baby Yoda.

Secondo i dati riportati da Axios, infatti, il piccoletto verde sta oscurando anche i candidati democratici che si stanno preparando alle primarie in vista delle elezioni per la presidenza degli USA. Come potete vedere nel grafico in calce alla notizia, dal 12 al 25 novembre il nuovo fenomeno di casa Star Wars ha ottenuto in media il doppio delle interazioni social, su Twitter e Facebook, anche dei frontrunner Joe Biden e Bernie Sanders.

Ma non è tutto, il report fa notare che questi dati non tengono conto di tutte le gif e meme con Baby Yoda, che come avrete notato stanno spopolando da quando è stato introdotto nel finale del primo episodio dello show. Ciò significa che, molto probabilmente, il distacco è ancora più grande.

Dopo l'episodio diretto da Bryce Dallas Howard e intitolato "Sanctuary", nel quale abbiamo visto il Mandaloriano alle prese con dei predoni klaatoiniani, The Mandalorian tornerà con il quinto capitolo il prossimo 6 dicembre. Ricordiamo che Disney+ arriverà in Italia il 31 marzo.

Anche grazie al successo del "bambino", The Mandalorian è stata la serie più streammata della scorsa settimana sopra a Rick and Morty, Evil e His Dark Materials.