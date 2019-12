Baby Yoda: da The Mandalorian...alle principesse Disney

Il fenomeno di The Mandalorian è arrivato anche in quei Paesi dove la piattaforma streaming Disney+, e di conseguenza la serie live action di Star Wars, non è ancora stata lanciata. E tutto questo grazie a Baby Yoda, il personaggio più amato e iconico dello show. Baby Yoda ha dato vita a meme e video esilaranti che hanno preso d'assalto internet.

Tra le fan art più divertenti spicca quella di Crystal Ro, che ha deciso di dare un restyling a Baby Yoda, proponendolo al posto di alcune delle più note principesse Disney. E i risultati sono esilaranti.

Baby Yoda s'impossessa dei Classici Disney e ingolosisce i fan un'altra volta, speranzosi di vedere uno show dedicato totalmente al personaggio.

Da Aurora de La bella addormentata nel bosco a Jasmine di Aladdin, Baby Yoda si prende la scena e indossa gli abiti dei più noti personaggi femminili disneyani.



The Mandalorian è il primo show live action ambientato nello Star Wars Universe, con Pedro Pascal nei panni del mandaloriano, un pistolero che nel periodo tra la caduta dell'Impero e l'avvento del Primo Ordine, vive avventure incredibili nei meandri più reconditi della Galassia e lontano dalla Nuova Repubblica.

In un episodio di The Mandalorian c'è un easter egg su Han Solo, personaggio leggendario della saga creata da George Lucas nel 1977.

Nell'episodio 5 invece gli spettatori vengono riportati in un luogo iconico di Star Wars.