Dopo il Baby Yoda di The Mandalorian arriva anche il Baby Jabba

Anche il più ributtante dei protagonisti di Star Wars può diventare adorabile in versione baby: era solo questione di tempo, dunque, prima che l'esordio di Baby Yoda in The Mandalorian ispirasse qualcuno nel tentare di rendere adorabile e minuscolo qualche altro personaggio storico della saga.

Ma chi utilizzare come cavia? Esseri umani come Luke, Leila o Han Solo non sembrano prestarsi molto al processo di 'intenerimento', mentre mettere le mani su gente del rango di Darth Vader sarebbe equivalso a qualcosa come un reato di lesa maestà (e poi, insomma, il casco non aiuta particolarmente).

Ecco allora il colpo di genio: rendere dolce e adorabile un mostro deforme come Jabba the Hutt! Il gangstar apparso durante una celebre sequenza di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi è infatti diventato un animaletto dall'aspetto docile e dagli occhioni enormi in una fan art postata sui social nelle ultime ore. Cosa ne dite: potrebbe funzionare?

Baby Yoda, intanto, continua a conquistare il web: un nuovo meme della mascotte di The Mandalorian sta impazzando in rete negli ultimi giorni, mentre il protagonista stesso di The Mandalorian Pedro Pascal ne ha utilizzato uno per augurare a tutti un buon Ringraziamento. Chissà che prima o poi non arrivi un vero Baby Jabba (o addirittura un Baby Jar Jar?) a detronizzare l'esserino più amato del momento!