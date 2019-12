Baby Yoda di The Mandalorian diventa un cocktail nella foto condivisa da Pedro Pascal

Dopo aver scoperto il collegamento tra The Mandalorian e i film della saga, i fan sono in grande attesa di vedere il finale della prima stagione della serie presente su Disney+. Nel frattempo Pedro Pascal, interprete del protagonista, si rilassa bevendo cocktail a tema.

Il successo ottenuto dalla spalla del Mandalorian è enorme, persino maggiore rispetto a quanto si aspettavano i dirigenti della Disney. Niente sembra essere sfuggito alla mania su Baby Yoda, dopo T--shirt, video a tema, pupazzi e figurine ecco una nuova aggiunta: un cocktail che ricorda il protagonista di The Mandalorian, che potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia.

A condividerla ci pensa Pedro Pascal, che commenta così la foto: "Per superare le feste con un po' di Forza. Buona fortuna a tutti". Com'era prevedibile il post è subito diventato virale, ricevendo in poco tempo oltre 100 mila Mi Piace e più di mille commenti. Purtroppo non sappiamo quali sono stati gli ingredienti, anche se siamo sicuri che saranno in molti a provare a ricreare la bevanda.

Manca ormai pochissimo all'atteso season finale della serie, che andrà in onda il prossimo 27 dicembre: nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione della settima puntata di The Mandalorian, show che sembra aver convinto critica e pubblico.