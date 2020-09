Baby Yoda diventa il tostapane che i fan di The Mandalorian hanno sempre desiderato

Ci hanno fatto gli zainetti peluche; ci hanno fatto i calzini; ci hanno fatto le decorazioni natalizie, e persino i costumi per cani. Baby Yoda è il Re del merchandising di The Mandalorian, e il suo regno continua indisturbato... Con un tostapane.

Sì, avete capito bene: ogni mattina potreste svegliarvi e fare colazione con dei toast che figurano proprio l'adorabile musetto di Baby Yoda a.k.a. The Child. Di certo le energie per la giornata non mancherebbero!

È arrivato infatti il tostapane di The Mandalorian, che oltre a rendere molto più carine le vostre fette di pane, presenta anche Mando e Baby Yoda nel design del tostapane stesso.

"Vi siete guadagnati il vostro sigillo, ora imprimetelo sui vostri toast! Dalla serie tv live-action di Star Wars, The Mandalorian, ecco il tostapane con Mando e The Child che tosterà Baby Yoda direttamente sui vostri toast" si legge nella descrizione ufficiale dell'oggetto.

Il tostapane in questione è attualmente acquistabile sul sito Merchoid al prezzo di 34.90 dollari, ed è pronto a essere aggiunto ai vostri elettrodomestici da cucina.

La seconda stagione di The Mandalorian, invece, arriverà solo il prossimo 30 ottobre su Disney+. Ma guardate il lato positivo: per allora sarete in grado di guardarla gustandovi degli ottimi toast a tema!