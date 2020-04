Baby Yoda vs. Chris Evans: chi indossa meglio l'iconico maglione?

Ormai il maglione di Chris Evans in Knives Out ha fatto storia, ed è arrivato persino in una Galassia lontana lontana... Dove è stato trovato e indossato dalla (vera) star di The Mandalorian, Baby Yoda. Ma chi lo indossa meglio?

Ormai è ovunque: il maglione bianco indossato da Ransom Drysdale, il personaggio di Chris Evans in Cena con Delitto - Knives Out, ha ispirato post su post, meme su meme, e persino una speciale Sweater Challenge.

Ma sapevate che adesso ha catturato l'attenzione anche di un'altra star Disney?



Durante un'intervista con Esquire, l'interprete di Captain America si è ritrovato a commentare una foto con protagonista Baby Yoda, il personaggio più amato di The Mandalorian, con indosso proprio il famigerato maglione (e un paio di AirPods, da grande modaiolo che è).



"E poi che abbiamo? Quello è Baby Yoda con... degli Air Buds? Com'è che si chiamano? Air Pods? Air Buds?" esordisce Chris, e dopo che gli intervistatorio chiariscono questo piccolo particolare, passa ad altro "E sì, ha indosso il maglione, che è qualcosa di davero memabile. Memabile? È una parola? Difficile da dire. Non è una parola semplice... Ok, abbiamo finito".



Questo dunque ciò che ha avuto da dire il "proprietario originale" del maglione, ma voi cosa ne pensate? Chi lo indossa meglio, Baby Yoda o Chris Evans? Fateci sapere nei commenti.