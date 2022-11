Babylon 5, il creatore della serie sul possibile reboot: 'The CW non ha ancora deciso'

Con tutte le cancellazioni effettuate da The CW, è normale che da qualche tempo non si hanno più notizie sul reboot di Babylon 5 dopo che ne era stato annunciato lo sviluppo. Ormai è passato tanto tempo e i fan hanno cominciato a far sentire la loro voce attraverso i social, costringendo il creatore J. Michael Straczynski a intervenire.

Dopo l'ultimo aggiornamento su Babylon 5 di qualche mese fa, ora Straczynski ne ha dato un altro sulla situazione e ricorda ai fan che quando finalmente arriveranno notizie sul reboot, queste saranno prima comunicate a lui.

"Siamo tutti impazienti di avere notizie su B5, e ci sono tonnellate di voci da parte di blogger e poster e persino di alcuni membri del cast, ma non è stata presa ancora nessuna decisione perché chi deve decidere non l'ha ancora fatto", ha scritto Straczynski su Twitter. "Quando la decisione verrà presa, sarà comunicata prima a me, non a queste persone. E quando succederà, la comunicherò il prima possibile o almeno vi farò sapere che qualcosa è stato deciso. In oltre 30 anni di voci e sciocchezze online, ho sempre avuto rapporti diretti con la comunità dei fan di B5. Aspettare è difficile, ma dobbiamo aspettare finché non si deciderà *qualcosa*".

Nel suo ultimo aggiornamento di febbraio, Straczynski aveva confermato il coinvolgimento del produttore Mark Pedowitz: "Devo dire che Mark è un tipo fantastico e un fan di lunga data di Babylon 5. Lavorava per la Warner quando lo show andò in onda per la prima volta. Definì il pilot di Babylon 'uno script dannatamente ottimo' e disse di aver messo in moto un processo inusuale per procedere con il progetto e per avere uno script per il pilot già il prossimo anno. Ha tenuto B5 in sviluppo attivo mentre la polvere si depositava sulle prospettive di vendita di The CW".

Dopo la fusione di Warner e Discovery, The CW non se la sta passando benissimo. Il network ha cancellato Stargirl e Nancy Drew e non ordinerà altri episodi per The Winchesters che quindi avrà una prima stagione di soli 13 episodi (anche se la notizia di una cancellazione non è ancora arrivata) e nemmeno per Walker: Independence.