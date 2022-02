Babylon 5: il creatore dello show aggiorna sul reboot in arrivo su The CW

Lo scorso autunno, The CW ha annunciato il reboot di Babylon 5, serie fantascientifica ideata, prodotta e in gran parte scritta da J. Michael Straczynski, andata in onda dal 1993 al 1998 per un totale di cinque stagioni. Negli anni sono stati prodotti anche dei film per la televisione. Ora, Stracynski ha fornito qualche aggiornamento sul reboot.

Continua l'operazione reboot/revival/remake per i grandi titoli di un tempo, e dalla lista non poteva certo mancare una delle serie di fantascienza per eccellenza: Babylon 5.

L'autore ha potuto aggiornare i fan circa lo sviluppo della serie reboot che arriverà su The CW. Dal suo canale Patreon, Straczynski ha detto, infatti, che il presidente del network Mark Pedowitz è ancora coinvolto nel progetto e che il tutto lascerebbe intendere un'uscita programmata per l'anno prossimo.

"Devo dire che Mark è un tipo fantastico e un fan di lunga data di Babylon 5. Lavorava per la Warner quando lo show andò in onda per la prima volta. Definì il pilot di Babylon "un dannato ottimo script" e disse di aver messo in moto un processo inusuale per procedere con il progetto e per avere uno script per il pilot il prossimo anno, ha tenuto B5 in sviluppo attivo mentre la polvere si assestava sulle prospettive di vendita di The CW".

Straczynski ha proseguito: "Questo è il bilancio: fino a ieri, Babylon 5 era in pieno sviluppo alla The CW e alla Warner Bros. per l'autunno 2022. Oggi, Babylon 5 è in sviluppo attivo alla The CW e alla Warner Bros. per l'autunno 2023. E' l'unica differenza [che è emersa]".

La serie originale debuttò in America nel 1993, per poi concludersi nel 1998, e nel frattempo si sono susseguite anche una serie di film per la tv. Un nuovo film di Babylon 5 era stato annunciato nel 2014, ma non si è mai concretizzato.