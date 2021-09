Babylon 5, in sviluppo un reboot con il creatore della serie originale per The CW

Continua il revival anni '80 e '90 con il reboot di una delle serie di fantascienza più amate, Babylon 5. Il network americano The CW è infatti al lavoro su un nuovo show con il creatore originale della serie J. Michael Straczynski.

Abbiamo avuto la serie Netflix Cobra Kai; avremo presto una serie tv reboot di Fantaghirò; e presto avremo anche una nuova versione di Babylon 5.

Continua l'operazione reboot/revival/remake per i grandi titoli di un tempo, e dalla lista non poteva certo mancare una delle serie di fantascienza per eccellenza.

Il canale The CW sta infatti sviluppando una serie tv di Babylon 5 con la collaborazione del suo creatore originale, J. Michael Straczynski, che sarà sceneggiatore e produttore dello show.

Stando a quanto riportato da Deadline, questo nuovo programma sarà incentrato su "John Sheridan, un ufficiale delle forze terrestri con un misterioso background che sarà assegnato a Babylon 5, una stazione spaziale di cinque miglia situata in territorio neutrale, un porto di passaggio per viaggiatori, contrabbandieri, esploratori e diplomatici alieni in un periodo di pace precaria e costante minaccia di guerra. Il suo arrivo metterà in moto un destino che va oltre ciò che avrebbe mai potuto immaginare, e una compagnia d'esplorazioni terrestre darà accidentalmente il via a un conflitto con una civiltà molto più progredita, che coinvolgerà anche Sheridan e la flotta di B5 in quanto ultima linea di difesa e più grande speranza per la sopravvivenza della razza umana".

La serie originale debuttò in America nel 1993, per poi concludersi nel 1998, e nel frattempo si sono susseguite anche una serie di film per la tv. Un nuovo film di Babylon 5 era stato annunciato nel 2014, ma non si è mai concretizzato.