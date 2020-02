Un bacio tra due vecchie conoscenze nella nuova clip di The Walking Dead

La seconda parte della decima stagione di The Walking Dead è sempre più vicina e si intensificano le anticipazioni e la pubblicazione di nuovo materiale anche sui social. L'account ufficiale della serie ha pubblicato su Twitter una breve clip in cui due personaggi sembrano sul punto di scambiarsi un bacio.

Si tratta di Eugene (Josh McDermitt), che si avvicina a Rosita (Christian Serratos) per baciarla. Il tweet è accompagnato dalla didascalia: "Quale potrebbe essere il nome per questa coppia? Fatecelo sapere".

L'apparente incontro romantico tra i due, anticipato per la prima volta in un teaser di metà stagione pubblicato a novembre, arriva dopo che, nell'episodio 10x03, Rosita sembrava aver spento le speranze di Eugene, dicendogli che tra due amici di vecchia data come loro non sarebbe mai potuto accadere nulla del genere, anche perché in questo momento la donna ha una relazione con padre Gabriel (Seth Gilliam).

Parlando del suo personaggio, qualche tempo fa Josh McDermitt aveva dichiarato: "Penso che prima dell'apocalisse era sempre pazzo per le ragazze, ma forse non avrebbe mai pensato: Oh, ho l'opportunità di stabilirmi con qualcuno e costruirmi una vita. Ma ciò che è un po' folle è che all'improvviso si è trovato in questa posizione in cui pensa: Sono una persona diversa da quella di prima, e c'è qualcuno che amo, e mi piacerebbe passare il tempo con lei, ma lei non mi ama in quel modo. E quindi è davvero difficile per lui, e penso che, se troverà qualcun altro oltre a Rosita, ci vorrà molto tempo. Penso che ci vorrà molto per dimenticare Rosita."

La decima stagione di The Walking Dead riprenderà il 23 febbraio su AMC. Una recente immagine ha confermato la presenza di un personaggio, mentre l'account Twitter della serie ha risposto alle domande dei fan con le emoji.