Bad Boys: NBC cancella lo spinoff televisivo con Jessica Alba e Gabrielle Union

Arriva in maniera alquanto sorprendente l'annuncio della NBC di non voler proseguire con lo spinoff televisivo di Bad Boys, celebre franchise action poliziesco con Will Smith e Martin Lawrence. A ricoprire il ruolo da protagoniste erano state ingaggiate Gabrielle Union e Jessica Alba.

Al momento non sono stati resi pubblici i dettagli riguardo a questa decisione drastica, ma molto probabilmente si tratta di una combinazione di divergenze creative e problemi economici. LA's Finest, infatti, questo il nome ufficiale dello spinoff, aveva un budget stimato di 12 milioni di dollari e l'emittente americana era già in trattative con Sony TV per la produzione di altri programmi, possibilmente con costi nettamente inferiori.

Lo show avrebbe dovuto vedere Gabrielle Union nei panni di Syd Burnett, già apparsa nel medesimo ruolo in Bad Boys II, e Jessica Alba in quelli di Nancy McKenna, una made lavoratrice che si è unita all'esercito subito dopo aver terminato il liceo ed ha trascorso un lungo periodo di tempo in Iraq e Afghanistan.

Tra le due si sarebbe formata un'interessante dinamica dovuta a stili di vita e atteggiamenti completamente diversi, ma avrebbero finito per fare squadra in maniera adrenalinica. Nel cast show era stato confermato anche Ernie Hudson nei panni di Joseph Burnett, il padre di Syd.

C'era molto interesse attorno a questa nuova svolta del franchise interamente al femminile, ma probabilmente non sapremo mai come sarebbe stata la resa sul piccolo schermo, a meno che qualche altro network non colga la palla al balzo e decida di dare un'opportunità allo spinoff.

