Bad Crimes, Netflix ordina una serie animata dai creatori di The Office

Greg Daniels e Mike Judge, creatori di famose sit-com come The Office e King of the Hill, sono impegnati nella lavorazione di una nuova serie animata in arrivo su Netflix, chiamata Bad Crimes. Daniels e Judge tornano nel campo dell'animazione dopo il successo di King of the Hill, una delle serie più apprezzate di tutti i tempi.

Netflix ha annunciato di aver ordinato Bad Crimes che sarà composta da 10 episodi e sarà la prima serie di Bandera Entertainment Company, nuovissima società di produzione creata da Judge e Daniels. Al timone del progetto produttivo con Judge e Daniels anche Nicole Silverberg, che di Bad Crimes sarà autrice e produttrice esecutiva.



Bad Crimes avrà come voci protagoniste quelle della comica Nicole Byer e Lauren Lapkus. Secondo la sinossi di Netflix, "Bad Crimes è interpretato da Nicole Byer e Lauren Lapkus nei panni di Kara e Jennie, due agenti dell'FBI che viaggiano attraverso il Paese per risolvere crimini orribili mentre si destreggiano tra amicizia, ambizioni di carriera e quanti più uomini possibile".



Netflix ha al suo attivo diverse serie tv animate di grande successo. La più famosa è probabilmente BoJack Horseman, conclusasi un paio di anni fa.

Sulla piattaforma trovate anche titoli quali Rick and Morty e Disincanto, creata dagli autori di I Simpson. Sul nostro sito trovate anche il trailer di F is For Family, altro titolo di grande successo.



Lo scorso mese di novembre anche Arcane è stata accolta benissimo da fan e critica ed è soltanto l'ultimo show animato di Netflix a ricevere gradimenti positivi.