BAFTA 2019: Killing Eve trionfa come miglior serie drammatica

Nella serata di domenica la serie tv britannica Killing Eve ha dominato l'edizione 2019 dei BAFTA TV Awards, assegnati nel corso di una cerimonia a Londra. Lo show è stato premiato come miglior serie drammatica, con la co-star Jodie Comer, vincitrice del premio alla miglior attrice e Fiona Shaw il riconoscimento alla non protagonista.

Patrick Melrose, show con protagonista Benedict Cumberbatch, ha ottenuto il premio come miglior mini-serie mentre Succession ha vinto il premio come miglior spettacolo internazionale.

Altri riconoscimenti sono stati assegnati proprio a Cumberbatch come miglior attore protagonista, con Ben Whishaw miglior attore non protagonista per A Very English Scandal; tra gli altri nominati, anche Hugh Grant è nel cast dello show.



Distribuita su TIMVision dall'ottobre 2018, Killing Eve - rinnovata per una terza stagione - è basato sulla novella Villanelle, e racconta la storia di Eve Polastri, funzionaria dell'MI5, che inizia a rintracciare una killer sociopatica di nome Villanelle. Tra i due s'instaurerà un rapporto morboso, tanto che diventeranno l'una ossessionata dall'altra.

Ecco tutti i vincitori del BAFTA TV Awards 2019:



Drama Series



Bodyguard (BBC One)

Killing Eve (BBC America/BBC Three)

Save Me (Sky Atlantic)

Informer (BBC One)



Mini-Series



A Very English Scandal (BBC One)

Kiri (Channel 4)

Mrs. Wilson (BBC One)

Patrick Melrose (Showtime/Sky Atlantic)



Leading Actress



Jodie Comer - Killing Eve

Sandra Oh - Killing Eve

Keeley Hawes - Bodyguard

Ruth Wilson - Mrs. Wilson



Leading Actor



Hugh Grant - A Very English Scandal

Chance Perdomo - Killed By My Debt

Lucian Msamati - Kiri

Benedict Cumberbatch - Patrick Melrose



Supporting Actor



Alex Jennings - Unforgotten

Ben Whishaw - A Very English Scandal

Kim Bodnia - Killing Eve

Stephen Graham - Save Me



Supporting Actress



Billie Piper - Collateral

Fiona Shaw - Killing Eve

Keeley Hawes - Mrs. Wilson

Monica Dolan - A Very English Scandal



Female Performance in a Comedy Programme



Jessica Hynes - There She Goes

Daisy May Cooper - This Country

Julia Davis - Sally4Ever

Lesley Manville - Mum



Male Performance in a Comedy Programme



Alex MacQueen - Sally4Ever

Jamie Demetriou - Stath Flats

Peter Mullan - Mum

Steve Pemberton - Inside No 9



International



54 Hours: The Gladbeck Hostage Crisis

The Handmaid's Tale

Reporting Trump's First Year: The Fourth Estate

Succession



La cerimonia si è svolta come ogni anno nel cuore di Londra, alla Royal Festival Hall.