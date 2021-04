BAFTA TV, Small Axe di Steve McQueen e The Crown dominano le nomination

I titoli candidati ai BAFTA TV Award sono stati annunciati poche ore fa. E tra i candidati spiccano in particolare due titoli; Small Axe di Steve McQueen e The Crown. Si preannuncia un'edizione molto interessante, con questi due show che guidano la corsa ai riconoscimenti della British Academy of Film and Television Arts.

Il dramma antologico di BBC e Amazon, Small Axe diretto da Steve McQueen si è preso la scena con 15 nomination in totale tra i premi principali e quelli tecnici, mentre The Crown è in prima linea con 10 candidature. Ottimi riscontri anche I May Destroy You (BBC/HBO) con 8 candidature e Normal People (BBC/HULU) con 7 nomination.



Le 15 nomination di Small Axe includono i potenziali riconoscimenti a John Boyega e Letitia Wright nelle categorie di miglior attore protagonista e miglior attrice protagonista, mentre la serie fronteggerà Normal People, I May Destroy You e Adult Material. Su Everyeye potete trovare la nostra recensione di Small Axe.

The Crown competerà tra le serie drammatiche con Gangs of London e I Hate Suzie. Niente nomination per Olivia Colman e Gillian Anderson a fronte delle candidature di Tobias Menzies e Helena Bonham Carter.

L'edizione presenta diverse modifiche rispetto al passato: l'aumento dei candidati per ogni categoria e una formazione della giuria riguardo i pregiudizi inconsci. Inoltre, come parte delle osservazioni dopo il primo turno di votazioni, i network hanno presentato un candidato da un gruppo poco rappresentato nelle categorie artistiche e tecniche.



A differenza degli altri anni ai BAFTA 2021 non ha partecipato il principe William, a causa della scomparsa del principe Filippo.