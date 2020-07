Bags Bunny compie 80 anni: i social festeggiano il cartoon

Il coniglio più famoso della tv spegne oggi 80 candeline: dopo aver debuttato nei fumetti alla fine degli anni '30, infatti, Bugs Bunny è apparso per la prima volta in un cartone animato il 27 luglio del 1940. Nel corso degli anni è diventato uno dei personaggi più amati dai bambini e non solo.

TV Guide lo ha definito "non solo un grande personaggio dei cartoni animati, ma. È stato scritto bene, e disegnato straordinariamente. Ha emozionato e fatto ridere. È il massimo."Nella giornata di oggi, lunedì 27 luglio, i social network si sono riempiti di messaggi di auguri e omaggi a(alcuni dei quali si possono vedere in calce alla news), sia da parte di gente comune che di personaggi famosi. Su Twitter l'utente @espofootball, per esempio, ha pubblicato un'immagine con l'del coniglio nel corso degli anni, dai primi disegni alle versioni più moderne. @dpeel10, invece, ha pubblicato un breve filmato del cartoon, il debutto televisivo di Bugs Bunny. Anche @MisAnthroPony ha postato un video, ricordando gli 80 anni del personaggio e scrivendo "un promemoria per ricordare perché è uno dei più grandi personaggi dei cartoni animati di sempre."Il giornalista e scrittore, infine, ha pubblicato un'altra breve clip, raccontando la gag nella didascalia, che parla di "un tempo in cui un coniglio pazzo SPARAVA a qualcuno che non smetteva di tossire. Cartoni animati del genere..."La nuova serie animata, intanto, su HBO Max ha raccolto più visualizzazioni di Game of Thrones nella settimana del lancio della nuova piattaforma streaming, anche se ci sono state polemiche per il fucile di Taddeo

Today is the 80th birthday of Bugs Bunny. Now here's a reminder why he's one of the greatest cartoon characters of all time. #BugsBunny pic.twitter.com/hxpWi7YMo3 — MisAnthro Pony (@MisAnthroPony) July 27, 2020