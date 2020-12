Bake Off Italia 2020: ecco chi ha vinto quest'edizione

Nelle scorse ore si è conclusa l'edizione italiana 2020 di Bake Off - Dolci in forno, il programma di Real Time condotto da Benedetta Parodi che ormai da anni ci accompagna nel mondo dell'alta pasticceria.

Quest'anno sono stati ben 17 i concorrenti a prendere parte al noto cooking show, ma solo tre si sono contesi il titolo di miglior pasticcere nella puntata finale. Stiamo parlando di Sara Moalli, Philippe Chini e Monia De Carolis. Come sempre, a giudicare le deliziose pietanze ci sono stati Ernst Knam, Damiano Carrara, Csaba Dalla Zorza, e Clelia D’Onofrio che hanno sottoposto i concorrenti dapprima ad una prova creativa, costringendoli a preparare 100 monoporzioni e poi ad una prova tecnica.

Philippe è stato il primo ad essere eliminato, posizionandosi così sul gradino più basso del podio. La sfida a due è stata vinta infine da Sara che con il suo cavallo di battaglia è riuscita ad avere la meglio su Monia.

Ancora incredula sul suo profilo Instagram ha scritto: "Non ho parole per esprimere la gioia che ho nel cuore. Quante emozioni, quanta adrenalina. Ragazzi, nel mio piccolo, io sono l'esempio che si può seguire le proprie passioni, andando contro tutti, lasciando il lavoro, mettendomi in discussione.

Buttatevi, provateci, superate gli ostacoli, niente ci deve fare Paura, ogni giorno saremo più forti... Avanti tutta...Da adesso... Che il mio sogno abbia inizio".