Ballando Con Le Stelle, anche Alessandra Mussolini tra i partecipanti in gara?

Qualcosa sta tornando a muoversi nella programmazione degli show in Rai, e così anche per Ballando con Le Stelle, sebbene abbia subito dei ritardi, si comincia ad intravedere una luce di speranza.

Il programma condotto da Milly Carlucci non ha ancora una data ufficiale di ripartenza, in quanto la produzione non ha potuto, fin'ora, garantire il rispetto del distanziamento sociale ai partecipanti in gara, ma le prove sono continuate a distanza, in diretta, con lezioni online in streaming. In questi giorni sta circolando la voce che l'ex parlamentare Alessandra Mussolini potrebbe far parte della gara di ballo, insieme ad altri concorrenti.

Ma chi sono questi aspiranti ballerini? Per ora sembrano confermati 12 nomi, che sarebbero Barbara Bouchet, Antonio Maria Catalani, Rosalinda Celentano, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Costantino della Gherardesca, Elisa Isoardi, Gilles Rocca, Lina Sastri, Daniele Scardina, Vittoria Schisano e Tullio Solenghi.

La Musssolini, invece, aveva inizialmente declinato la partecipazione per impegni lavorativi, ma poi la pandemia ha bloccato tutto, e con lo slittamento dei palinsesti sembra che Alessandra Mussolini possa adesso prendere parte allo show della Carlucci.

Chissà se la vedremo mettersi in gioco, anche se data la sua presenza televisiva, non sembra improbabile l'idea di vederla ballare in compagnia di uno dei bravissimi ballerini professionisti che affiancano Milly Carlucci in questo riuscito show televisivo.

Durante lo stop imposto dal Governo per il lockdown Milly Carlucci ha esortato i suoi fan a fare beneficenza, mentre una delle professioniste storiche del programma Rai, Samantha Togni, è convolata a nozze con il chirurgo Mario Russo poco prima che la pandemia arrivasse in Italia.