Ballando con le Stelle, ci sarà anche Andrea Iannone? Milly Carlucci non si sbilancia

La nuova stagione televisiva è pronta per partire e dopo l'annuncio del cast del Grande Fratello Vip iniziano a circolare i primi rumor sui partecipanti di Ballando con le Stelle. Secondo fonti certe nel programma di Milly Carlucci potrebbe essere coinvolto il pilota di Moto Gp Andrea Iannone.

A diffondere questa indiscrezione ci ha pensato Tv Blog che da ormai per certa la partecipazione dell'ex di Belen Rodriguez al talent di Rai 1: "Grande colpo in arrivo per Milly Carlucci e per la squadra di Ballando con le stelle. Lo show di varietà della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si è aggiudicato (per la verità le trattative sono ancora in corso) un personaggio molto forte per l'edizione 2021 in onda da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. La celebrità di cui sui parla, anzi la strella facendo di cui parla il titolo del programma, è il campione di motociclismo Andrea Iannone".

Per il momento però, come precisa anche il sito di informazione televisiva, le trattative sarebbero ancora in corso anche se molto prossime alla conclusione. Questo sarebbe un bel colpo per Milly Carlucci che al momento non si è ancora sbilanciata sulla questione. Ricordiamo infatti che Andrea Iannone è stato al centro delle cronache rosa degli ultimi anni, prima per la relazione con la showgirl argentina e poi per la sua liason con Giulia De Lellis.

Intanto, di recente Belen Rodriguez ha dato alla luce Luna Marì, la sua secondogenita nata dalla love story con Antonino Spinalbese.