Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini finisce in ospedale: ecco cosa le è successo

Probabilmente un'edizione tanto sfortunata di Ballando con le Stelle non si era mai vista. Il programma del sabato sera di Rai 1 ha dovuto fare i conti prima con la positività di alcuni partecipanti, poi con l'intervento di Raimondo Todaro e ora anche l'infortunio di Alessandra Mussolini.

L'ex parlamentare sarebbe finita in ospedale a seguito di una rovinosa caduta che l'ha portata a sbattere con il capo per terra. Nelle scorse ore sono stati eseguiti una serie di accertamenti per verificare lo stato di salute della Mussolini e, scongiurare l'eventualità di taluni danni. La stessa concorrente di Ballando con le Stelle è intervenuta da poco su social tentando di rassicurare gli spettatori e rivelando di aver subito solo qualche piccolo danno al naso. La tac a cui si è sottoposta ha permesso ai medici di comprendere che nulla si era rotto.

La nipote di Sofia Loren ha raccontato che tutto è dipeso da un suo errore di posizionamento durante le prove. Pare infatti che si sia messo alle spalle del suo maestro che per sbaglio l'avrebbe fatta precipitare in terra, procurandogli un sanguinamento del naso. Il suo partner Maykel Fonts sembra essere molto dispiaciuto per quanto accaduto ma, per fortuna nulla di irreparabile e questa sera la coppia potrà esibirsi senza problemi.