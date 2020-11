Ballando con le Stelle: Bruno Vespa stupisce tutti con un particolare tango

Bruno Vespa è stato l'ospite dell'ultima punta di Ballando con le Stelle. Il noto giornalista si è esibito in un tango molto particolare che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori ed anche alla giuria.

Il conduttore di Porta a Porta è rimasto immobile per tutta l'esibizione, seduto ad un tavolino di un immaginario bistrot. Questo ha fatto storcere un po' il naso a molti ma, Carolyn Smith ha deciso di premiare comunque Bruno Vespa con un bel 10 tra il mormorio degli altri giudici.

Milly Carlucci ha fatto finta di non sentire il brusio generale scegliendo invece di concentrarsi sulla presentazione del nuovo libro del giornalista ma, Mariotto senza farsi notare dalla padrona di casa ha alzato la palettina con lo zero. Bruno Vespa non ha invece rivolto nemmeno lo sguardo a Selvaggia Lucarelli dopo il pesante litigio intercorso tra i due a La Vita in diretta.

Protagonista indiscussa di questa edizione di Ballando con le Stelle è sicuramente Alessandra Mussolini che ha fatto molto preoccupare il pubblico per un lieve malore. Il suo feeling con il suo maestro è ormai alle stelle.