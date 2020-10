Ballando con le Stelle, cresce il feeling la Mussolini e Fonts: cosa ne penserà il marito?

Tutti i telespettatori di Ballando con le Stelle hanno notato un'incredibile sintonia tra Alessandra Mussolini e il suo maestro Maykel Fonts ma, secondo i ben informati ciò non andrebbe particolarmente a genio al marito dell'ex parlamentare.

Il ballerino cubano ogni anno sembra essere particolarmente in sintonia con le proprie partner, e già l'anno scorso il suo rapporto con Giuliana De Sio aveva fatto scatenare le riviste scandalistiche. Alcuni pensano che in qualche modo la Mussolini voglio vendicarsi dello "sgarbo" di suo marito.

I ben informati ricorderanno infatti che Mauro Floriani,è stato coinvolto anni fa nello scandalo delle baby squillo dei Parioli e per questo motivo è stato poi condannato per il reato di prostituzione minorile. All'epoca in merito a questa vicenda la Mussolini aveva detto: "Perdonarlo? Siamo matti? Si va avanti ma non si perdona", sottolineando come per lei sarebbe stato impossibile soprassedere su questa spinosa vicenda che tra l'altro ha ispirato la serie Baby.

In merito al suo partner a Ballando con le Stelle aveva invece detto: "Ha dentro un fuoco di passione tale da riuscire a insegnarti movimenti che ti fanno ritrovare la femminilità".

La Mussolini nelle scorse settimane a causa di una gomitata di Maykel Fonts aveva subito un lieve infortunio ma, per fortuna ciò non le ha impedito di prendere parte alle successive puntate di Ballando con le Stelle.