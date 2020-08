Ballando con le Stelle, love story in corso tra Raimondo Todaro e Elisa Isoardi?

Secondo i ben informati, a Ballando con le Stelle sarebbe già scoccato l'amore tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi . Tra la bella conduttrice e il ballerino siciliano ci sarebbe una chimica innegabile scattata durante le prove in sala da ballo.

Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, Raimondo Todaro ha avuto una breve relazione ma pare che tra loro due sia già tutto finito. La presentatrice de La Prova del Cuoco invece dopo Matteo Salvini sembrava non essere più riuscita a trovare l'amore. Adesso però le immagini di Oggi rivelerebbero un rapporto speciale tra i due fatto di complicità e piccole attenzioni. I due ancora non hanno dato alcuna conferma ma sembrerebbe esserci molto più che una semplice amicizia.

Nei giorni scorsi il programma condotto da Milly Carlucci era finito nel caos dopo la positività di Samuel Peron. Il ballerino rientrato dalle vacanze in Sardegna, aveva accusato i primi sintomi e si era sottoposto al tampone. Molto probabilmente ci sarà uno slittamento della messa in onda del programma televisivo in quanto sarà necessario prendere le dovute precauzioni per evitare il contagio di tutti gli altri concorrenti. La situazione è chiaramente molto complicata per un programma in cui non è possibile rispettare le regole di distanziamento sociale.