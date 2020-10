Ballando con le Stelle, Lucarelli attacca Mussolini: 'Stai dando un messaggio sbagliato'

Tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini non scorre di certo buon sangue e questo è ormai chiaro a tutti i telespettatori di Ballando con le Stelle. Nel corso dell'ultima puntata del talent show andato in onda ieri sera, la giornalista ha usato parole molto dure nei confronti della concorrente che fa coppia con il ballerino Maykel Fonts.

In un video andato in onda prima della sua esibizione la Mussolini ha espresso tutto il suo amore per la famiglia, sottolineando anche tutto l'affetto riservato al marito che come ricorderete è stato travolto da un terribile scandalo negli anni scorsi.

"Io non potrei vivere senza mio marito, senza i miei figli. Sarebbe per me un fallimento. La famiglia va puntellata ogni giorno. Non la puoi trascurare. Non è un costo. Lo sarebbe se non ci fosse l'amore. Io ho l'amore per i figli e per mio marito".

A questo punto Rossella Erra ha elogiato l'ex parlamentare dicendo: "Riguardo al dolore che le donne portano sulle spalle, Alessandra è un riferimento che ogni donna può fare proprio". Queste parole hanno però fatto sobbalzare Selvaggia Lucarelli che evidentemente contrariata ha detto: "Scusate non facciamo passare che la donna che si porta la sofferenza sulle spalle sia un modello, ognuno sceglie nella vita quello che vuole sopportare e tollerare. Non facciamo passare questo messaggio. Io ho sentito in quella clip che non puoi vivere senza tuo marito. In realtà, possiamo sempre vivere senza un marito. Si tratta di fare delle scelte. Abbiamo le risorse per farcela anche senza un uomo. È un messaggio sbagliato".



Dello stesso parere anche Roberta Bruzzone che ha voluto mandare un messaggio alle donne in ascolto: "Non siete tenute a sopportare croci e nemmeno corna, ricordatevelo sempre. La vostra vita appartiene a voi, siete libere di fare le scelte che volete. Tentiamo di superare questo Medioevo culturale. Voglio dare questo messaggio in generale".



Vi ricordiamo che la Mussolini ha avuto un piccolo infortunio nelle scorse settimane ma, fortunatamente ciò non le ha impedito di tornare a ballare.