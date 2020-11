Ballando con le Stelle, Massimo Boldi si scusa con Veera Kinnunen

Massim Boldi ha compreso di aver commesso un grave errore nei confronti della ballerina svedese Veera Kinnunen che è la partner di Paolo Conticini in questa edizione di Ballando con le Stelle e di essere stato piuttosto scurrile nei suoi riguardi.

Facciamo un passo indietro, nella serata di sabato del dancing show, l'attore ha commentato in maniera poco carina una foto che ritraeva proprio Conticini in compagnia della ballerina. Ne sono derivate pesantissime critiche sui social e Boldi è dovuto infatti prontamente ritornare sui suoi passi. All'attore sono state mosse parecchie critiche di sessismo e maschilismo e molti utenti del web hanno chiesto proprio a Conticini di intervenire su questo increscioso avvenimento: " Spero interverrai contro il commento disgustoso di Massimo Boldi. Veera Kinnunenn merita rispetto, non di essere trattata come un pupazzo. Al signor Massimo Boldi dico solo: il suo commento colpisce anche le sue figlie ".

Dal canto suo Boldi si è scusato con la ballerina e ha tentato di giustificarsi, sostenendo che si tratta di un semplice scherzo tra amici: "Voleva essere un commento goliardico tra amici, ne è uscita una ‘presunta’ offesa. Chiedo scusa al genere femminile verso cui ho da sempre nutrito rispetto e affetto".

Nella serata di sabato, Bruno Vespa è stato ospite a Ballando con le Stelle mentre, sempre protagonista indiscussa di questa edizione sembra essere Alessandra Mussolini.