Ballando con le Stelle, Maykel Fonts positivo al Covid. La Mussolini salta la finale?

Dopo un inizio difficile, l'incubo Covid sembra ripiombare su Ballando con le Stelle. Il partner di Alessandra Mussolini, il ballerino Maykel Fonts è infatti risultato positivo al Covid. Per tale ragione dovrà necessariamente saltare la finale ma, in molti si domandano cosa accadrà ora all'ex parlamentare.

Questa tegola, è solo una delle ultime che ha colpito il dancing show del sabato sera di Rai 1. Vi ricordiamo infatti che proprio a causa del temibile virus che sta attanagliando l'Italia, Ballando con le Stelle è partito con un certo ritardo rispetto alla data inizialmente prevista. Inoltre, ci sono stati molti problemi collaterali. In primis il malore proprio di Alessandra Mussolini e poi anche l'operazione a cui si è dovuto sottoporre Raimondo Todaro. Insomma, quest'anno il programma di Milly Carlucci non si è fatto mancare nulla.

Nel frattempo l'ex parlamentare è in isolamento e, non potrà ritornare negli studi Rai finchè non avrà avuto la certezza di non essere stata contagiata. Questo mette seriamente a rischio la sua partecipazione alla puntata finale che decreterà il vincitore di questa sfortunata edizione di Ballando con le Stelle. Staremo a vedere come si evolveranno le cose ma, non sembrano esserci molte speranze. Noi chiaramente vi terremo informati.