Ballando con le Stelle, Milly Carlucci tira un sospiro di sollievo: 'Sono tutti negativi'

Milly Carlucci può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo la notizia della positività di Samuel Peron. Sembra infatti che tutti i tamponi fatti sui concorrenti di Ballando con le Stelle abbiano dato esito negativo e il programma potrà partire normalmente a breve su Rai Uno.

"Amici carissimi, la parola più bella di questa settimane è: negativo! Che è il risultato del nostro tampone di oggi: siamo tutti negativi" scrive la nota conduttrice sui social visibilmente emozionata per la bella notizia. Milly ha poi aggiunto: "Davvero una grande bellissima notizia e quindi teniamoci in contatto per ulteriori sviluppi su Ballando con le Stelle"

Il programma prenderà il via come previsto il prossimo 12 settembre ma, tra i concorrenti non potrà esserci Daniele Scardina. L'ex fidanzato di Diletta Leotta rientrato da poco dalla Sardegna è risultato positivo al tampone ma, non vuole che si dicano fandonie sul suo conto. Ha infatti prestato molta attenzione nel corso delle sue vacanze e dei suoi successivi allenamenti.

"Il 19 agosto ho fatto un tampone risultando NEGATIVO. Ho proseguito la mia vita normalmente come avrebbero fatto tutti, ma con molte precauzioni, mi allenavo solo e distante da tutti. Per tutelare me stesso e per garantire la sicurezza di tutti in questo periodo surreale che stiamo vivendo. Il 27 ho fatto un altro test risultando positivo, da quel giorno mi sono isolato e chiuso in CASA. Non ho sintomi grazie a DIO sto benissimo e attendo il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita"

Infine King Toretto invita tutti a non giudicare frettolosamente gli altri: "Basta con tutte queste falsità. Sono un atleta, una persona responsabile. Purtroppo siamo tutti vulnerabili a questo virus. La cosa giusta sarebbe aiutarsi l'uno con l'altro e non puntare sempre il dito criticando e giudicando le persone. Siate più umani, più buoni. Peace. Dio vi benedica".