Ballando con le Stelle: ecco quando partirà il talent show di Milly Carlucci

Dopo la notizia della positività di Samuel Peron il mondo di Ballando con le Stelle era caduto nello sconforto più totale ma, ora il programma di Rai 1 sembra essere pronto per ripartire.

Gli ultimi tamponi effettuati sui concorrenti sono risultati tutti negativi e così il noto talent show sulla danza sta per riaprire i battenti. Milly Carlucci tornerà in TV il prossimo 19 settembre, con un'edizione di Ballando con le Stelle totalmente rinnovata.

Sulla pagina ufficiale del programma è stata diffusa la prima foto di gruppo comprendente le star e i rispettivi insegnanti che vedremo in azione ogni sabato sulla rete ammiraglia.

Le coppie annunciate da tempo sono assai variegate e comprendono: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Mykael Fonts, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Holaf e Tove Villfor, Barbara Bouchet e Stefano Oradei e Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina.

Ci saranno poi anche Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi,Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Molte incertezze vi sono poi sulla coppia formata da Rosalinda Celentano e Samuel Peron. Recenti voci vorrebbero infatti che al posto del maestro ci fosse una collega, Tina Hoffman, ballerina danese che ha già partecipato allo show del sabato sera di Rai1 in gara con Stefano Pantano e Sean Kanan.

Intanto sono giunte smentite delle smentite sulla possibile love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Nonostante l'innegabile intesa i due hanno categoricamente escluso qualsiasi coinvolgimento sentimentale.