Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano si racconta: 'Il tumore mi ha tolto tutto'

Rosalinda Celentano nella puntata di ieri ha raccontato il suo dramma al pubblico di Ballando con le Stelle, rivelando tutte le difficoltà affrontate nella lotta al cancro.

La terzogenita di Celentano più di 15 anni fa ha dovuto fare i conti con un tumore all'utero che l'ha gettata nello sconforto più totale: "Ho avuto un tumore all'utero, nel 2003. Dopodiché sono caduta nell'incubo della depressione. Ho iniziato a bere, ho incontrato la vodka. Ho tentato il suicidio".

Un momento veramente complesso che la donna è riuscita a superare con non poco difficoltà. Fortunatamente ora il peggio è passato, ma Rosalinda non dimentica tutto quel dolore fisico e mentale e, ha voluto condividerlo nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle.

"Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto, poi mi volevano rifare, però io non ho voluto. Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore: l’ho avuto e, insomma, sto bene" ha confessato timidamente Rosalinda al pubblico da casa, rivelando di aver trovato nuova forza in questa battaglia.

La Celentano dopo la positività di Samuel Peron fa coppia nel programma di Rai 1 con Tinna Hoffmann, una ballerina di origini svedesi che le sta permettendo di dare il suo meglio sul palco. La strada è ancora lunga ma, Rosalinda sembra aver trovato una certa felicità a Ballando con le Stelle.