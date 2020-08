Ballando con le Stelle: Samuel Peron positivo al Covid, stop alle prove dello show

Il ritorno di Ballando Con Le Stelle è molto atteso dagli spettatori Rai, anche perché la nuova stagione porterà sul palco anche nuovi ospiti come Elisa Isoardi. Purtroppo però è arrivato lo stop alle prove, in seguito ad un tampone positivo al Covid.

Samuel Peron si è sottoposto ad un primo controllo ed sembrerebbe aver contratto la malattia, mentre la partner Rosalinda Celentano è risultata negativa al test. In seguito al risultato anche tutti gli altri partecipanti del programma condotto da Milly Carlucci hanno effettuato il test e attualmente le prove sono state sospese come da normativa.

Uno stop sul nascere, visto che i preparativi erano iniziati il 24 agosto. Peron era appena tornato dalla Sardegna e potrebbe aver avuto contatti ravvicinati anche con le altre Stelle dello show, per cui ci sarà bisogno di valutare attentamente la situazione prima di poter continuare i lavori.

Come molti altre produzioni televisive, anche Ballando Con Le Stelle era stato posticipato a causa del lockdown. La vicinanza, indispensabile in un talent basato sulla danza, non aveva permesso il ritorno in studio per una nuova edizione nella primavera 2020, ma adesso potrebbe essere necessario un nuovo slittamento per garantire il massimo della sicurezza a tutte le professionalità coinvolte.

La buona notizia è che la sperimentazione sul vaccino prosegue in varie parti del mondo (anche allo Spallanzani di Roma). Le prime dosi del vaccino in Italia dovrebbero arrivare entro fine anno.