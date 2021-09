Ballando con le Stelle, svelati i primi concorrenti ufficiali: ci sono Al Bano e Morgan

Il prossimo 16 ottobre partirà su Rai 1 Ballando con le Stelle, il programma cult del sabato sera in cui volti noti del mondo dello spettacolo si cimentano in prove di danza con maestri professionisti. E dopo i rumor su Andrea Iannone, nelle ultime ore sono stati diffusi i primi nomi dei concorrenti che prenderanno parte ufficialmente al talent.

Per quest'anno troveremo sicuramente alla corte di Milly Carlucci molti nomi assai noti della tv nostrana, tra cui:

Al Bano

Morgan

Mietta

Sabrina Salerno

Valeria Fabrizi

Federico Fashion Style

Fabio Galante

Invariata invece la giuria, che sarà composta ancora una volta da Selvaggia Lucarelli, Carol Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Riconfermati anche per quest'anno gli opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone a cui si aggiungerà poi Alessandra Mussolini, che nella scorsa edizione abbiamo visto nelle vesti di concorrente.

Grande assente invece Raimondo Todaro che ha scelto di lasciare Ballando con le Stelle in modo alquanto inaspettata. Alcune voci ipotizzano che il 34enne siciliano abbia lasciato il programma di Rai 1 per passare alla concorrenza e che abbia già firmato un contratto con Amici. Il diretto interessato nega, sottolineando di essere semplicemente occupato con altri impegni lavorativi. Per gravidanza è anche assente Veera Kinnunen, mentre ancora una volta prenderà parte al programma Simone di Pasquale.