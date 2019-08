Ballers, Dwayne Johnson annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima della serie HBO

Andrà in onda sulla HBO il prossimo 25 agosto la premiere della quinta stagione di Ballers, comedy-drama dell'emittente americana prodotto da interpretata da Dwayne "The Rock" Johnson nei panni di Spencer Strasmore, ex-giocatore professionista della NFL divenuto manager finanziario dei giocatori dei Miami Dolphins.

La notizia è che la quinta stagione dell'amata serie HBO sarà anche l'ultima, come ha annunciato in queste ultime ore lo stesso Johnson via social, commentando in un video la notizia con le solite parole d'affatto per i fan e per tutti i suoi collaboratori. Dice The Rock nel video:



"La quinta stagione di Ballers sarà l'ultima della serie. Prima di tutto, vorrei dirvi grazie. Il mio cuore è davvero ricolmo di gratitudine per tutti voi che ci avete accompagnato lungo questi cinque fantastici anni. Ringrazio anche HBO, che è stata un grandissima partner e i miei colleghi di produzione, che sono Mark Wahlberg e Steven Levinson. Nello show si impara ad accettare il successo ma anche la sconfitta, che è davvero un fattore critico nella vita reale, accettare la sconfitta e imparare da essa. Però per me ha anche significato raccontare un gioco, molto importante, personalmente, avendo sognato da giovane di giocare nella NFL".



Ballers è la commedia HBO con il raiting più alto e stabile nel corso di cinque anni di produzione e ha contribuito a lanciare la carriera di John David Washington, figlio di Denzel Washington, protagonista di BlackKklansman e anche del prossimo e attesissimo Tenet di Christopher Nolan.