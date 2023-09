Ballers, HBO rompe il silenzio sul successo della serie di The Rock uscita su Netflix

Un po' di tempo fa Warner Bros. Discovery aveva scioccato tutti annunciando l'intenzione di voler vendere alcuni dei suoi prodotti della HBO per lo streaming su Netflix. Tuttavia, nei mesi immediatamente successivi e con grande sorpresa degli investitori, questa mossa si è rivelata un successo, come accaduto ad esempio per la serie Ballers.

Giusto per tirare in ballo alcuni numeri, la sola Ballers, la serie che vede tra i suoi protagonisti anche Dwayne "The Rock" Johnson, è stata vista per un totale di 696 milioni di minuti nella sua prima settimana su Netflix. Secondo le parole di Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e dei contenuti di Max, l'accordo stipulato con Netflix è stato un bene anche per la piattaforma Max, portando a un aumento considerevole degli abbonati.

"Il bello è che, senza muovere nemmeno un dito sulla nostra piattaforma Max, le visualizzazioni e l'interesse verso serie come Ballers o Insecure hanno visto un'impennata da quando stanno su Netflix", ha spiegato Bloys a una recente conferenza. "Questo perché li introduci a un nuovo pubblico, è sostanzialmente marketing. Questo è qualcosa che facevamo sempre, e con questo esperimento iniziale con soli due titoli abbiamo visto che hanno avuto un impatto positivo su Max. Ricordate che tutto quello che noi vendiamo è in co-esclusiva, non è che li togliamo da Max e quindi sono accessibili solamente altrove".

Bloys ha sottolineato che questo approccio non sarà dato a tutti gli show di Max, anche se hanno "pensato" di fare lo stesso per le precedenti stagioni di True Detective, in vista del debutto di True Detective Night Country, previsto per il prossimo gennaio. "Penso che quello che bisogna fare non è concedere troppo là fuori altrimenti la gente pensa, oh, aspetterò solo fino a quando non arriverà su questa piattaforma o su quest'altra, ma non conosco davvero la risposta giusta. Penso che nessuno la conosca", ha aggiunto.

In Ballers, protagonista è il mondo di un gruppo di giocatori di football attuali e del passato a Miami e dintorni, e la FL è l'ambientazione di questa serie comica HBO. Dwayne' The Rock ' Johnson interpreta una superstar in pensione che sta cercando di trovare un punto d'appoggio come manager finanziario per i giocatori attuali mentre si districano nella vita fuori dal campo. Ballers ha chiuso con la quinta stagione.

Il cast di Ballers comprendeva anche Rob Corddry, John David Washington, Omar Miller, Donovan W. Carter, Troy Garity, London Brown, Jazmyn Simon e Arielle Kebbel.