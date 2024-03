Baltimora, David Simon contro i cospirazionisti dopo il crollo del ponte

L'autore di The Wire, David Simon, a lungo cronista a Baltimora, città in cui è ambientata la serie tv, ha criticato i cospirazionisti che diffondono teorie palesemente infondate riguardo il tragico incidente avvenuto ieri nella città del Maryland, quando una nave cargo ha provocato il crollo di parte del Francis Scott Key Bridge.

David Simon si è scagliato contro diversi utenti in particolare contro Marjorie Taylor Greene, definendo la politica un 'completo disastro umano di infimo livello'.

L'autore della serie poliziesca - trovate la recensione della prima stagione di The Wire sul nostro sito - ha risposto ad un tweet di Greene che diceva:"Questo attacco è intenzionale o è un incidente?", con una frase provocatoria:"Stai agendo in maniera intenzionale o è un incidente?".



In un'altra risposta ad un post, David Simon ha spiegato:"Ci sono già video e trasmissioni radio online che suggeriscono una serie di blackout e la perdita di controllo della nave. Certamente puoi speculare selvaggiamente e nessuno può fermarti ma farlo non ti rende meno idiota".

Simon ha risposto a tono a diversi commenti cospirazionisti sui social e non ha mai glissato, esponendo con determinazione il suo punto di vista e respingendo qualsiasi allusione a complotti o piani segreti che avrebbero condotto a questo tragico evento.



David Simon è famoso per la serie The Wire, ambientata proprio a Baltimora, città nella quale ha lavorato come reporter.

Qualche anno fa, dopo la morte di Michael K. Williams, David Simon chiese clemenza per lo spacciatore che vendette le sostanze stupefacenti che causarono la scomparsa dell'attore.

