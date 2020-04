La banda dei Looney Toones torna in azione nel trailer della serie reboot HBO Max

La nuova piattaforma streaming HBO Max è ormai prossima al debutto. Arriverà negli Stati Uniti il prossimo 27 maggio e comprenderà nel vasto catalogo un reboot della serie animata dei Looney Tones. Martedì mattina Warner Bros ha pubblicato il primo trailer degli iconici cartoni animati.

Nel filmato sono presenti alcuni dei personaggi più amati dai bambini, ma anche dal pubblico di tutte le età, come Duffy Duck, Bugs Bunny, Titti e Gatto Silvestro, Porky Pig, Yosemite Sam e Wile E. Coyote. Molti altri probabilmente si vedranno direttamente nei cartoni, all'uscita della serie.

La prima immagine ufficiale del ritorno dei Looney Toones risale ormai a quasi un anno fa e la nuova serie, Looney Toones Cartoons, sarà disponibile su HBO Max sin dal giorno del lancio del servizio. Oltre alla già di per sé impressionante libreria di titoli HBO, nella piattaforma streaming saranno inclusi diversi contenuti popolari WarnerMedia. Tra i più attesi ci sono sicuramente sitcom amate e longeve come Friends e The Big Bang Theory, che Kaley Cuoco vorrebbe avesse una reunion, come sta per accadere con la serie con Jennifer Aniston.

Nel catalogo HBO Max saranno poi presenti i film DC, quelli dello Studio Ghibli e, per restare nel campo dell'animazione, South Park e Rick and Morty. Secondo HBO al debutto del 27 maggio saranno disponibili più di diecimila ore di contenuti.