La banda riunita in soccorso di Rio nel trailer ufficiale de La Casa di Carta - Parte 3

Ci era già stato annunciato nel teaser trailer di qualche giorno fa, mentre ieri l'arrivo del cast completo de La Casa di Carta - Parte 3 ci ha rivelato graditi ritorni e new entry nella Banda del Professore, che adesso vediamo in azione in soccorso del catturato Rio nel trailer ufficiale diffuso da Netflix.

Una volta riusciti a fuggire dalla Spagna e portato a termine il colpo alla Zecca di Stato (non con poche perdite), la Bada del Professore si è separata per vivere le loro vite ormai agiata in giro per il mondo, chi nell'incontaminata pace delle caraibiche e chi, invece, in Thailandia, come il Professore e l'Agente (ormai non più agente) Mourillo. La cattura di Rio da parte dell'interpol (crediamo) costringe però Tokyo a contattare Salvador e rimettere insieme la Banda, che metterà in scena un nuovo, sorprendente colpo per salvare il loro compagno.



La parte di Firenze, in tutta onestà, sembra essere quasi certamente un "prequel" della storia d'amicizia tra Salvador e Berlino, ma senza conferme non vogliamo sbilanciarci, anche se nel trailer l'amatissimo Pedro Alonso viene mostrato senza troppi problemi, motivo che ci spinge a credere nella possibilità di un flashback.



La Casa di Carta - Parte 3 è attesa su Netflix il prossimo 19 luglio.