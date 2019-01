Bandersnatch: alcuni easter egg dall'universo di Black Mirror

Bisogna attendere ancora un po' per la quinta stagione di Black Mirror ma nel frattempo i fan sono impegnati a scoprire i finali multipli del primo episodio interattivo della serie, Bandersnatch. Come affermato dal creatore, Charlie Brooker, sono diversi i livelli da scoprire, così come gli svariati riferimenti all'universo di Black Mirror.

Ecco alcuni degli easter egg trovati all'interno di Bandersnatch. Se non avete ancora avuto modo d'interagire con l'episodio interattivo di Black Mirror non proseguite nella lettura di questa news.

Nel quinto episodio della quarta stagione, Metalhead, degli strani cani da guardia robotici vigilano su un mondo post-apocalittico, dove la giovane Bella viene braccata da uno di loro. In una scena di Bandersnatch si vede sullo sfondo il poster di un gioco chiamato 'Metl Hedd', dove rapidamente si vede un cane inseguire un essere umano. Il riferimento è autoreferenziale, visto che il regista di Bandersnatch, David Spade, ha diretto anche Metealhead.

Uno degli episodi in assoluto più amati di Black Mirror è San Junipero. In Bandersnatch la psichiatra di Stefan, la dottoressa Haynes (Alice Lowe), lo riceve presso la clinica Saint Juniper. Non si tratta del primo riferimento di questo tipo a San Junipero. In un episodio della quarta stagione un ospedale di New York viene nominato come Saint Juniper.

La première della terza stagione ruotava intorno al personaggio di Bryce Dallas Howard, Lacie, la quale vive in un mondo in cui le persone valutano gli altri attraverso un sistema di voto a cinque stelle, in base alle loro interazioni. In Bandersnatch, quando Stefan incontra il suo mentore, Colin (Will Poulter) a Tuckersoft, il genio è chiamato a lavorare ad un gioco in cui una persona precipita da una scogliera mentre cerca di raccogliere punti speciali simili a quelli dell'episodio con la Howard.

Dei riferimenti all'universo di Black Mirror ne parliamo qua in maniera più approfondita.

Ma non finisce qui perché gli easter egg in Bandersnatch che riguardano i vari episodi di Black Mirror sono davvero molti. Siete riusciti a scoprirli tutti?