I Banditi del Tempo, Lisa Kudrow nel cast della serie Apple di Taika Waititi

Secondo quanto riporta Deadline, la star di Friends Lisa Kudrow è stata scelta per recitare nella nuova serie Apple Original di Taika Waititi, I Banditi del Tempo. La serie sarà l'adattamento per il piccolo schermo dell'omonimo film del 1981 di Terry Gilliam. La trama dello show sarà molto simile al famoso lungometraggio.

Si tratta di un comico viaggio attraverso il tempo e lo spazio con uno sgangherato gruppo di ladri e la loro nuova recluta, un undicenne nerd che ama la storia. Jemaine Clement, celebre collaboratrice di Waititi, sarà inclusa nello show come sceneggiatrice.

Il giovane protagonista Kevin sarà interpretato da Kal-El Tuck. Taika Waititi torna sul piccolo schermo dopo l'ottimo riscontro di What We Do In The Shadows, Reservation Dogs e Our Flag Means Death.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulla serie ma secondo indiscrezioni Kudrow dovrebbe interpretare Penelope, un personaggio creato appositamente per lo show.



L'attrice è nota in tutto il mondo per il ruolo di Phoebe Buffay - anche se Lisa Kudrow voleva essere Rachel - nella sit-com anni '90 Friends, nella quale ha recitato al fianco di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt Le Blanc e David Schwimmer.



Lo scorso anno il cast si è riunito in un atteso show tv: sul nostro sito potete recuperare la recensione della reunion di Friends.