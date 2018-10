Bane, Harley Quinn, Batman e tutte le novità da Gotham 5: ecco il trailer

Grosse novità per Gotham direttamente dal New York Comic-Con. La FOX ha mostrato un nuovo trailer - che potete vedere in questa notizia - preceduta da un recap delle stagioni precedenti.

Ricordiamo che la quinta stagione di Gotham sarà anche l'ultima, è composta da soli dieci episodi e debutterà a metà 2019. Lo showrunner John Stephens ha confermato che il personaggio di Bane debutterà in questa nuova stagione, interpretato dall'attore Shane West (Nikita); la dinamica tra Bane e Jim Gordon (Ben McKenzie) è descritta come molto simile a quella del fumetto originale, ma il loro passato è legato in maniere "inaspettate e totalmente nuove". Alfred Pennyworth (Sean Pertwee) sembra sarà il primo ad incontrarsi con Bane e, a quanto pare, il loro scontro non finirà molto bene per il maggiordomo.

E' confermato che molti dei villain delle precedenti stagioni torneranno, tra i quali Joker (Cameron Monaghan), Pinguino (Robin Lord Taylor), Enigmista (Cory Michael Smith), Barbara Kean (Erin Richards), Catwoman (Camren Bicondova), Solomon Grundy (Drew Powell), Tabitha Galavan (Jessica Lucas), Poison Ivy (Peyton List), Victor Zsasz (Anthony Carrigan), Cappellaio Matto (Benedict Samuel), Spaventapasseri (Charlie Tahan) e Hugo Strange (B.D. Wong).

Stephens ha anche anticipato che vedremo la fidanzata del Joker e, anche se non svela il suo nome (sarà Harley Quinn?), ha affermato che è una tipa "a cui le piace vestirsi con tanti colori ed è amante dei roller skates".

Infine, è confermato che la nuova stagione si concluderà con l'introduzione di Batman. Ancora non è chiaro, però, se sarà David Mazouz ad indossare il costume oppure un attore più adulto.